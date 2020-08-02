الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (208) لعام 2020 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث وفيما يلي نص المرسوم.



المرسوم رقم (208)



رئيس الجمهورية



بناء على أحكام الدستور



وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24-3-2014.



وعلى المرسوم 76 تاريخ 3-3-2020 .



وعلى المرسوم 86 تاريخ 14-3-2020 .



وعلى المرسوم 121 تاريخ 7-5-2020 .



وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 21-7-2020



يرسم ما يلي:



المادة (1): يسمى السيدات والسادة الاتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.



1- دائرة محافظة دمشق الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين أ:



1- محمد عزت مظهر عربي كاتبي



2- محمد هادي علي مشهدية



3- بشرى هاشم زريقة



4- نضال عبد الحفيظ مهنا



5- محمد مناف محمد سليم العقاد



6- عاطف محمد الزيبق



7- نهى محمد فايز محايري



8- محمد أكرم تيسير العجلاني



9- سامر عبد الهادي الأيوبي



10- محمد خالد محمد وليد الشويكي.



قطاع باقي فئات الشعب ب.



1- أحمد نبيل كزبري



2- عارف محمد وفا الطويل



3- عمار خالد بكداش

4- الياس جرج شحود



5- باسمة صالح شاطر



6- محمد زهير سعيد تيناوي



7- محمد خير أحمد العكام



8- ماري شحادة البيطار



9- نبيل محمد طعمة



10- سمير جميل حجار



11- محمد غزوان محمد تيسير المصري



12- نور أمارديروس أريسيان



13- سامر محمد الدبس



14- محمد همام محمد عدنان مسوتي



15- بلال محمد النعال



16- عبد الرحمن منذر الجعفري



17- جميل وليد مراد



18- عبد الرحمن جمال الدين المصري



19- عبد الرحمن سامي عرابي.



2 دائرة محافظة ريف دمشق الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين أ:



1- حكمت موفق العزب



2- هيفاء محمد جمعة



3- علي محمود رشق



4- عبد الرحمن علي الخطيب



5- محمد حمدو كبتولة



6- علي عبد الجليل الشيخ



7- عامر محمد صلاح عبيد



8- نبيل ديب درويش



9- جمال عبد الرزاق القادري



10- محمد خير جاسم النادر.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- ريمون صبرة هلال



2- أسامة أحمد مصطفى



3- مصطفى علي ليلا



4- أحمد جميل ابراهيم



5- محمد خليل بخيت



6- فيصل غازي جمول



7- عامر تيسير خيتي



8- زياد فؤاد خلوف



9- صبحي أحمد عباس.



(3) دائرة محافظة حمص الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- عبد الحميد محمد النقري



2- خليل ابراهيم خليل



3- نضال عبد الجليل عمار



4- جويده ميخائيل ثلجه



5- فادية يوسف ديب



6- محمد حسان ماجد النجار



7- محمد حسن رعد



8- مغيث ابراهيم ابراهيم



9- هزار فايز الدقس



10- زهير أحمد طراف



11- ناصر يوسف الناصر.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- محمد عبد العزيز الشامي



2- نهاد منير سمعان



3- منذر سليمان ابراهيم



4- محمد سليمان ابراهيم الأبرش



5- مصطفى صالح المعروف



6- معيوف غثوان الذياب



7- حيدر نصر عبود



8- عهد ضاهر السكري



9- يوسف حسن السلامة



10- فراس شريف السلوم



11- وائل احمد ملحم



12- بديع برهان الدروبي.



(4) دائرة محافظة حماة الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- سلام عبد القادر سنقر



2- محمد معاوية شرابي



3- فاضل محمد وردة



4- مصطفي ابراهيم خليل



5- ماهر محفوض قاورما



6- عبد الرحمن يوسف ازكاحي



7- مصطفى سكري المصطفى



8- حسين يوسف عباس



9- محسن محمود غازي



10- فايز غثوان الأحمد



11- عبد الكريم معاط الإسماعيل



12- عروبة نايف محفوض



13- محمد شريف مرعي عبد الكريم.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- بسيم يوسف الناعمة



2- عصام نبهان سباهي



3- ياغي جميل علي



4- أيمن محمد ملندي



5- غادة محمد ابراهيم



6- عيسى رحيل وسوف



7- سارية أحمد قاسم



8- عبد الكافي محمد ديب عقدة



9- أسعد ممدوح حلوم.

(5) دائرة مدينة حلب الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- مارييت خوري ابراهيم عبد الله



2- لوسي اوهانس اسكه نيان



3- مازن محمد رشيد أرسلان



4- محمد ربيع محمد نذير قلعه جي



5- محمد رضوان صلاح الحسن



6- حسام أحمد رشدي قاطرجي

7- شادي فؤاد دبسي.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- عبدو جان موصللي



2- فيصل عبد القادر عزوز



3- عبد المنعم خليل الصوا



4- سلوم محمد السلوم



5- معن ابراهيم قنبور



6- رأفت أحمد وهبي درمش



7- ثناء بشير فخر الدين



8- آل حسن محمد شعبان حسن بري



9- جيراير أوخانس رانيسيان



10- محمد عامر فارس حموي



11- نجده اسماعيل أنزور



12- بطرس يوسف مرجانة



13- محمود نظيف أبو بكر.



(6) دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- قصي منصور الثلجة



2- فاضل حسين كعدة



3- فاتن محمد علي محمد



4- خالد يوسف الشبيب



5- أحمد أسود الزيدان



6- أحمد صالح إبراهيم



7- قاسم محمد حسن



8- حسين علي جاسم حمد



9- محمد أسعد الأسعد



10- نصر خليل عبد الله



11- محمد عباس فواز



12- محمد أحمد جبرائيل



13- عبيد شريف العبيد العيسى



14- عمر حسين الحسن



15- حسين حسن الجمعة الحاج قاسم



16- محمد خير دياب الماشي



17- محمد صبحي أحمد شيخ الضيعة.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- آلان محمد علي بكر



2- منال عيداوي الشيخ أمين



3- عبد الرزاق صالح بركات



4- طه علي الحاج علي



5- عيد أحمد الصويص



6- أحمد عبد السلام مرعي



7- عبد اللطيف عبود البكار



8- عبد العزيز جمعة العساف بن جمعة



9- عمر حسين محمود الحمدو



10- عدنان محمد المحمد



11- مجيب الرحمن موسى الدندن



12 عدنان عبد الوهاب الحمد



13-فارس محمد نور جنيدان



14- أحمد حسين العلي الحمرة



15- حسن محمد شهيد.



(7) دائرة محافظة إدلب الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- صفوان محمد قربي



2- عبد الكريم أحمد فوزي اليوسف



3- سمير محمد الإسماعيل



4- محمد عبسي كردوش



5- أحمد محمد الفرج



6- محمد قاسم محمد ديب حمادة



7- غياث حسن القطيني



8- عادل أحمد الشيبان



9- شيرين عبد العزيز اليوسف



10- وائل علي دالي



11- نعسان عبد الغفور حجازي



12- أحمد جميل عقرين.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- فاطمة محمد بشير خميس



2- أحمد محمد بوسته جي



3- خالد صبحي حربة



4- جمال سليمان مصطو



5- مأمون أحمد السيد



6- فؤاد محمد صبحي علداني.



(8) دائرة محافظة اللاذقية الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- عمار بديع الأسد



2- سمير إبراهيم الخطيب



3- باسم سليمان سودان



4- مصطفى غازي خيربك



5- اسكندر لوقا حداد



6- محمد عبد الله عجيل



7- ميساء محمد صالح



8- فواز بهجت نصور



9- راسم أحمد مصري.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- أيهم نجدت جريكوس



2- حسن بديع كوسا



3- مالك محمد حبيب



4- أيمن أحمد أحمد



5- ثائر جودت حسن



6- بشير محمد غلاونجي



7- نبيل وليد الياس



8- زين العابدين رياض عباس.



(9) دائرة محافظة طرطوس الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- سهام ابراهيم العثمان



2- أحمد علي حسن



3- عباس عزالدين عباس



4- محمد عبد الحليم جري



5- رانيا محسن حسن



6- سهيل سلام خضر.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- رامي محمد صالح



2- طوني عزيز حنا



3- نصر محمود حسن



4- أكرم فايز عبد الجليل



5- أيمن عبد الكريم بلال



6- معن سعيد محمد



7- محمود علي بلال.



(10) دائرة محافظة الرقة الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- فايز سليمان العبد الله



2- مهى محمد علي العجيلي



3- خالد محمد الدرويش



4- بشار ملحم المخسور.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- نضال محمود العلو



2- أحمد مطر الحميدي



3- اسماعيل العبيد العبد الحجو



4- محمد جمال التركي.



(11) دائرة محافظة دير الزور الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- علي عادل الحاج خليفة



2- محمد أمين الرجا



3- محمود أحمد المحمد الريس



4- بشار صبيح المطلق



5- ميادة صالح العلي



6- طه الحمادي الخليفة



7- برهان عبد الجبار العبد الوهاب



8- مهنا فيصل شيخ فياض الناصر.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1 عدنان محمود الجمعة



2 عبد العزيز محمد الحسين



3- مريم سالم المتراس



4- شيخ جابر الخرفان



5- عيطان حسن العيطان



6- مدلول عمر العزيز.



(12) دائرة محافظة الحسكة الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- محمد الياس الفلاج



2- عبد الرحمن حسن خليل



3- عبود عيسى الشواخ



4- خالد حمود الحسين الحمادة



5- علي عودة الجضعان



6- حسن حمزة سلومي



7- علاء الدين حمد الحمد



8- محمد ويس الشمام.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1 خالد سطم العطبه



2- نور يعقوب درة



3- حموده يوسف صباغ



4- طلال عبيد الخليل



5- عبد الحميد أسعد الظاهر



6- حسن محمد المسلط.



(13) دائرة محافظة درعا الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- أحمد نايف السويدان



2- وليد محمد الصالح



3- مناف اسماعيل الفلاح



4- شكري ناجي الجندي



5- فاروق قاسم الحمادي.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- مفلح نصر الله النصر الله



2- عبد الناصر أحمد الحريري



3- فايزة حسن العذبة



4- خالد موسى العبود



5- يحيى عايد المفعلاني.



(14) دائرة محافظة السويداء الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- خالد فايز كرباج



2- مجد مشاري أبو زيدان



3- نسيب أجود أبو محمود



4- نشأت ابراهيم الأطرش.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- حكمت مجلي سلام



2- معين معذى نصر.



(15) دائرة محافظة القنيطرة الانتخابية:



قطاع العمال والفلاحين (أ):



1- وحيد محمود الزعل



2- رضا فهد الدمقسي



3- رأفت محمد بكار.



قطاع باقي فئات الشعب (ب):



1- شادي غسان صالح



2- خالد محمود المحمد الشرعبي.



المادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.



دمشق في 9-12-1441 هجري الموافق لـ 30-7-2020 ميلادي





رئيس الجمهوريةبشار الأسد