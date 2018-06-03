الرئيس الأسد يصدر مرسوما بتحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في محافظة الرقة القطاع “ب”

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 186 القاضي بتحديد يوم السبت الثالث والعشرين من حزيران 2018 لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر لمحافظة الرقة عن القطاع “ب”.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 186

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24-3-2014.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يحدد يوم السبت الواقع في الثالث والعشرين من شهر حزيران لعام ثمانية عشر والفين للميلاد موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة الرقة عن القطاع ب.

المادة (2)



ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.



دمشق في 18-9-1439 هجري الموافق 3-6-2018 ميلادي.



رئيس الجمهورية



بشار الأسد