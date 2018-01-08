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الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2018

 

السيد الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه.

وكان المرسوم 4 للعام 2017 قد نص على جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب، وحدّد شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة، ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها، باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم، ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حُكماً لهذه الغاية.

المصدر: صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية

 

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