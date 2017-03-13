الرئيس الأسد يستقبل وفداً لبرلمانيين أوروبيين
«النصرة» تتبنّى تفجيرَي دمشق... وأنقرة وباريس تدينان
الجيش يسيطر على السجن المركزي و«المكتب الأمني» للإرهابيين في القابون
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الكسرات بريف الرقة
قضية الوعر على أبواب الحل: ضمانات أقوى للتسوية
تعليمات حكومية جديدة بشأن تسليم رواتب الموظفين في المناطق الساخنة
تاريخ مقبرة الباب الصغير التي حصل فيها التفجير
الجيش يتقدم شرقي العاصمة ويستعيد البرغوثية في ريف حماة ويوجع الدواعش في دير الزور وريفها
«الديمقراطية» تتقدم على «درع الفرات» شمال حلب وعلى داعش بريف الرقة
مقابلة قناة “فينيكس” الصينية مع الرئيس الأسد
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماطل في التحقيق باستخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية في حلب
سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام تركيا سحب قواتها الغازية للأراضي السورية فورا
التواجد الأميركي في سورية:
قواتنا تضبط سيارة ذخيرة تركية على محور الصبورة ـ أثريا
لقاء استانا سيبحث في انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية

الرئيس الأسد يستقبل وفداً لبرلمانيين أوروبيين

استقبل الرئيس، بشار الأسد، وفداً يضم عدداً من أعضاء البرلمان الأوروبي برئاسة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، خافيير كوسو.
وخلال اللقاء الذي عقد يوم أمس في دمشق، بعد زيارة الوفد لعدد من المناطق السورية، بينها ميدنة حلب، شدد الأسد على أن «السياسات الخاطئة التي انتهجتها العديد من الدول الأوروبية...

والمتمثلة بدعم التطرف والإرهاب وفرض العقوبات الاقتصادية على الشعوب، أدت إلى ما نشهده اليوم من انتشار للإرهاب وتوافد أعداد كبيرة من اللاجئين إلى تلك الدول».
في المقابل، نقلت وكالة «سانا» أن أعضاء الوفد أبدوا «عزمهم على المضي في جهودهم الهادفة إلى تصويب وجهات النظر الخاطئة، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، تجاه ما يجري في سوريا» إلى جانب «مواصلة العمل من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد وسوريا ورفع العقوبات المفروضة عليها».
وكان كوسو قد زار دمشق والتقى الرئيس الأسد في تموز من العام الماضي، بصحبة برلمانيين اثنين أوروبيين.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.