الرئيس الأسد يستقبل وفداً رسمياً إيرانياً برئاسة علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وفدا برئاسة علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الحرب على الإرهاب والتطورات الإقليمية والدولية وتم التشديد على أن التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم لا يمكن فصلها عما يتحقق في سورية من حرب على الإرهاب.

وأكد الرئيس الأسد أهمية تعزيز العمل السياسي بغية تحصين موقف المحور المحارب للإرهاب وتوسيعه في مواجهة المحور الآخر الذي يستمر بمحاولة نشر الفوضى واستخدام الإرهاب كأداة لتحقيق مصالحه وذلك بالتزامن مع مواصلة دحر الإرهابيين.

واعتبر بروجردي أن الانتصارات المتلاحقة التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه وأصدقاؤه ترسم اليوم بداية النهاية للتنظيمات الارهابية التي سخرت لتكون رأس الحربة لفرض مشاريع الغرب والكيان الصهيوني على حساب مصالح ومستقبل الشعب السوري وشعوب المنطقة.

وأكد الوفد الإيراني عزم بلاده على مواصلة دعم سورية ليس فقط في حربها ضد الارهاب بل ايضا في معركتها لاعادة الاعمار وهي مستعدة لتقديم كل ما يلزم بهذا الخصوص عبر توسيع افاق التعاون الاقتصادي في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وحول الاستفتاء الذي جرى مؤخرا في شمال العراق عبر الجانبان عن رفضهما المطلق لأي محاولة ترمي الى المساس بسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العراقية أو أي من دول المنطقة واكدا ان مواجهة المخاطر التي تتعرض لها دول المنطقة وفي مقدمتها خطر الارهاب تقتضي ترسيخ عوامل الوحدة والتجانس بين جميع مكونات شعوبها.

المصدر: سانا