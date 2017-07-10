الرئيس الأسد يستقبل مجموعة من وجهاء مدينة حماة

استقبل الرئيس بشار الأسد، اليوم الأحد، مجموعة من وجهاء مدينة حماة وممثلين عن فعالياتها الأهلية والمدنية من مختلف القطاعات الاجتماعية والشعبية والثقافية.

وأكد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أن صمود سورية في وجه الحرب الإرهابية التي تشن عليها، والتي تحمل في جزء كبير منها فكراً تكفيرياً متطرفاً لا يمت للشعب السوري بصلة، جاء نتيجة وعي هذا الشعب وثقته بجيشه وحبه لوطنه.

وأثنى الرئيس الأسد على الوعي والمسؤولية التي تمتع بها أهل مدينة حماة، في حماية مدينتهم من الانجرار وراء دعوات الفتنة والفكر الظلامي الذي كان يتم الترويج له للنيل من سورية.

من جهتهم أكد أعضاء ووجهاء وفد مدينة حماة على وقوفهم إلى جانب الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب والتطرف، مشددين على أن قوة سورية في وحدة شعبها، وهو ما ساهمت وتساهم فعاليات المدينة بترسيخه والعمل عليه، لسد أي ثغرات يمكن لأعداء وطننا استغلالها في هذا الجانب.

رئاسة الجمهورية العربية السورية