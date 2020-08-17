الرئيس الأسد يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية

استقبل الرئيس بشار الأسد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي والوفد المرافق له، لبحث عدة قضايا تتضمن المسار السياسي والحصار على سوريا.



وتناول اللقاء آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وتطورات المسار السياسي مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف».



وأكد الرئيس الأسد على أن «سوريا ماضية في هذا المسار رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها».



كما تضمن اللقاء «سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الحصار الذي تفرضه أمريكا وحلفاؤها ضد سوريا، والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره بمساعدة الدول الصديقة والحليفة».



وفي 17 من حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة تهدف إلى منع الأنشطة التجارية الأجنبية من التعاون مع الحكومة السورية.



وخلال كلمة له في الأيام السابقة أمام أعضاء مجلس الشعب قال الأسد «إن فرض واشنطن عقوبات على بلاده من خلال قانون قيصر ليست سوى مرحلة من العدوان الذي تشنه على سوريا».