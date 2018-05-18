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الرئيس الأسد يستقبل عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن في الحكومة الإيرانية

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سورية وايران والوفد المرافق له.

ودار الحديث خلال اللقاء حول الروابط الاخوية التي تجمع سورية وإيران وخاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية ورغبة البلدين في تمتين وتوسيع هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى التعاون الاستراتيجي القائم بينهما على المستويين السياسي والعسكري.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران وجميع الدول التي تتمسك بالدفاع عن سيادتها واستقلالها يشكل واحدا من أهم سبل مقاومة المشاريع الغربية التي تتخذ من العقوبات والإجراءات الاقتصادية القسرية وسيلة لمحاصرة الشعوب والتضييق عليها وإخضاعها لسياسات الهيمنة الغربية.

من جهته هنأ آخوندي الرئيس الأسد والشعب السوري بالإنجازات المهمة والانتصارات المتواصلة التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب على الإرهاب مؤكدا استمرار دعم بلاده لسورية في مختلف المجالات واستعدادها للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار.

حضر اللقاء الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سورية وإيران بالإضافة إلى سفير سورية في طهران.

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