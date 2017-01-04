الرئيس الأسد يستقبل بروجردي

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني والوفد المرافق له.



وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات ومنها التوقيع على اتفاقيات اقتصادية تعود بالفائدة على الشعبين السوري والإيراني.



وأكد بروجردي ان زيارة الوفد تأتي لتهنئة الشعب السوري بالانتصار الذي تحقق في حلب معتبرا أن هذا الانتصار هو خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية وشدد على أن إيران وقفت وستقف دائما إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها لأن مستقبل سورية مهم جدا لاستقرار المنطقة.



واعتبر الرئيس الأسد أن إيران وكل الدول التي تقف الى جانب الشعب السوري هي شريكة في الانجازات التي تتحقق ضد الإرهابيين معبرا عن التقدير للدعم الذي تقدمه ايران لسورية سياسيا واقتصاديا والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صمود السوريين.

سانا