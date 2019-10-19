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الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي والوفد المرافق

استقبل الرئيس الأسد يوم أمس المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق.


وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سورية وخاصة في منطقة الجزيرة والعدوان التركي عليها حيث أكد الرئيس الأسد إن العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأميركية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة.


من جانبه أكد الوفد الروسي دعم بلاده الراسخ لسيادة سورية ووحدة أراضيها ورفضها لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة ويزيد من تعقيد الأوضاع ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب في سورية والتي تعتمد أولاً وقبل كل شيء على القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في سورية واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة وفي مقدمتها جميع المناطق الحدودية.


كما تناول اللقاء التحضيرات القائمة لعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور وقد أعرب الرئيس الأسد ولافرنتييف عن الارتياح لسير هذه التحضيرات وأكدا على أن العامل الأهم لنجاح هذه اللجنة هو عدم وجود أي تدخل خارجي في عملها وأن تحترم جميع الأطراف الأساس الذي بنيت عليه هذه اللجنة ألا وهو حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية.


ووضع لافرنتييف الرئيس الأسد في صورة الزيارتين اللتين قام بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً إلى السعودية والإمارات والنتائج التي تمخضت عنهما.


حضر اللقاء اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وسفير روسيا بدمشق.