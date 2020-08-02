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الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

استقبل الرئيس  بشار الأسد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والوفد المرافق، اليوم الأربعاء، في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب ما نشرته “رئاسة الجمهورية العربية السورية”، نقل لافرنتييف للرئيس الأسد وللشعب السوري، تهنئة الرئيس بوتين بنجاح انتخابات مجلس الشعب السوري التي أجريت مؤخراً، الأمر الذي يؤكد دعم الشعب السوري لنهج الدولة لتحقيق الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية.

وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في سورية حيث تم التأكيد على أن مواصلة بعض الدول لسياساتها العدوانية وخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي تجاه الشعب السوري، وتدخلها المستمر في شؤونه هو العامل الرئيسي في استمرار تواجد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق السورية، وما ينتج عن ذلك من تقويض للاستقرار وأخطار تهدد حياة السوريين ومعيشتهم بشكل خاص، واستقرار المنطقة ككل بشكل عام.

وتناول اللقاء أيضاً التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة مناقشة الدستور في جنيف الشهر المقبل، وضرورة عمل مختلف الأطراف الدولية لتوفير الأجواء المناسبة لقيام اللجنة بعملها وفق المبدأ الذي شكلت على أساسه ألا وهو بقيادة وملكية سورية ودون أي ضغوط للتأثير على سير عملها.

وأكد الرئيس الأسد مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء عزمهما مواصلة وتكثيف العمل المشترك ومتابعة تطوير العلاقات الثنائية، وبذل الجهود للتوصل الى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سورية والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري، ومساعدته في مواجهة نتائج هذه العقوبات بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا.