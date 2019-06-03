الرئيس الأسد يستقبل البطريرك إريناوس

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم البطريرك إريناوس بطريرك صربيا والوفد المرافق له بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي.



وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أن ما تعرض له البلدان من محاولات تدخل خارجية لسلبهما سيادتهما وضرب نسيجهما المجتمعي ووقوف شعبي البلدين في وجه ذلك يشكل قاعدة صلبة لبناء حوار وتعاون شعبي يؤسس لعلاقة طويلة الأمد وتخدم مصالح شعبي البلدين.



من جانبه أعرب البطريرك إريناوس عن ثقته بقدرة سورية على الخروج من الظروف التي تمر بها واستعادة دورها التاريخي كدولة فاعلة في إرساء الاستقرار ونشر السلام والمحبة في المنطقة وأكد أن ما رآه خلال زيارته وما لمسه لدى الشعب السوري من عزيمة وإصرار على البقاء يداً واحدة في وجه الإرهاب عزز هذه الثقة.



وثمن البطريرك إريناوس مواقف الرئيس الأسد المبدئية والقوية الداعمة لصربيا وكوسوفو فيما أكد الرئيس الأسد اعتزازه بالمواقف الإنسانية العميقة التي يتخذها البطريرك إريناوس لتعزيز قيم المحبة ونبذ التطرف.