الرئيس الأسد يستعرض مع وفد روسي أهم التطورات التي شهدتها سوريا والمنطقة في الفترة الأخيرة

استعراض الرئيس بشار الأسد خلال استقباله، وفدا روسيا، برئاسة ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما الروسي، أهم التطورات التي شهدتها سوريا والمنطقة في الفترة الأخيرة، وفق مانشرت صفحة الرئاسة على “فيسبوك”.



واطلع الرئيس الأسد من الوفد على سير تنفيذ الاتفاقيات التي تمت مناقشتها خلال الزيارات السابقة، وسبل تسريع العمل بها وتطبيقها بما يخدم تعزيز العلاقات المشتركة بين الجانبين السوري والروسي في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.



وأكد الرئيس الأسد على أهمية تطوير التعاون بين سوريا و روسيا ليشمل آفاقا أوسع وأكثر تنوعا، بما يقدم الفائدة لشعبي البلدين الصديقين، ويعزز العلاقة التاريخية الاستراتيجية القائمة بينهما والتي اعتمدت دائما على أسس مبدئية وأخلاقية ثابتة وراسخة.



من جانبه هنأ الوفد الروسي، الرئيس الأسد والشعب السوري بما تم تحقيقه من انتصارات على الإرهاب، مؤكدا حرص روسيا الدائم على تقديم الدعم المستمر للشعب السوري، بما يعزز قدرته على الصمود في وجه الهجمة التي يتعرض لها منذ سنوات.