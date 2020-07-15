الرئيس الأسد يرسل رسالة جوابية خطية إلى نظيره الفلسطيني

أفادت وكالة “وفا” الفلسطينية، بأن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس مجلس الوزراء زياد أبو عمرو، تسلّم من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، رسالة خطية جوابية من الرئيس الأسد، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



ووفقاً للوكالة الفلسطينية، فإن تسليم الرسالة جرى خلال لقاء أبو عمرو، مع المقداد، أمس الإثنين، في العاصمة السورية دمشق، بحضور مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي.



الرسالة الجوابية المذكورة، تأتي بعد أن أرسل الرئيس الفلسطيني رسالة إلى نظيره السوري بشار الأسد.



بدوره، السفير أنور عبد الهادي، قال في تصريح: إن “رسالة الرئيس محمود عباس إلى نظيره الرئيس بشار الأسد، رسالة هامة جداً خاصة في هذه الظروف، وفي ظل ما تواجهه فلسطين وسورية من مؤامرات أمريكية ـ إسرائيلية”.



“وأضاف: “اللقاءات مع قادة الفصائل المتواجدة في سورية تركزت على توحيد الجهود لمواجهة ما يسمى صفقة القرن ونية نتنياهو بالضم”.



وكان قد جرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها، خاصة “صفقة القرن ومؤامرة الضم”، والحصار الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز مواجهة مخطط “صفقة القرن” حتى إسقاطه، مع الإشارة إلى أن هذا المخطط يهدف إلى نسف القضية الفلسطينية.