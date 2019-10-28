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الرئيس الأسد يحيل إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020

أحال السيد الرئيس الأسد إلى مجلس الشعب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 لعرضه على المجلس.

وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الـ 20 من تشرين الأول الجاري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بشقيها الجاري والاستثماري حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.

وتضمنت الموازنة العامة للدولة للعام القادم اعتمادات تقدر بـ 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليارا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية و83 مليارا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب.


وبلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام الجاري 3882 مليار ليرة سورية.