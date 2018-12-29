الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي
الحريري وجنبلاط وجعجع على قائمة «تمويل الإرهاب» في دمشق
وزارة الحرب التركية تظهر نوايا عداونية تجاه منبج
الكرملين: دخول الجيش السوري منبج خطوة إيجابية تسهم باستعادة الاستقرار في سورية
القيادة العامة للجيش تعلن عن دخول وحدات من الجيش العربي السوري إلى منبج
وزارة الخارجية البحرينية تعلن استمرار العمل في سفارتها لدى الجمهورية العربية السورية (الشقيقة)
تعرف على طرق الفحص الذاتي للفساد
الجيش يواصل شل تحركات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي
ما وراء انسحاب ترامب من سورية و أفغانستان؟
مجلس الاتحاد الروسي: “إس-300” تحمي سوريا من أي هجوم
الطائرات الحربية الإسرائيلية تحتمي بطائرات مدنية لبنانية
الدفاعات الجوية السورية أسقطت 14قنبلة موجهة عالية الدقة من نوع GBU-39
الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد
عدوان إسرائيلي جديد على سورية
الجيش ينفذ عمليات دقيقة على مواقع الإرهابيين بريف حماة

الرئيس الأسد يتلقى رسالة من رئيس الوزراء العراقي

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد صباح اليوم رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نقلها فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي.

وتمحورت الرسالة حول تطوير العلاقات بين البلدين وأهمية استمرار التنسيق بينهما على الأصعدة كافة وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتعاون القائم بهذا الخصوص ولا سيما على الحدود بين البلدين.

وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أن العلاقات الجيدة مع العراق الشقيق والتعاون القائم في مكافحة الإرهاب شكل عامل قوة لكلا البلدين في حربهما على الإرهاب مؤكداً أهمية مواصلة هذا التعاون والتنسيق حتى القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في بعض المناطق السورية والعراقية.

وجرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية حيث أكد الرئيس الأسد أن الأحداث الإيجابية التي تشهدها المنطقة وخاصة على صعيد استعادة الأمن والاستقرار في معظم المدن السورية والعراقية تؤكد أن إرادة شعوب المنطقة في الحفاظ على سيادة بلدانها كانت أقوى من المخططات الخارجية.

من جانبه قال المستشار الفياض إن نجاح الشعب العراقي في مواجهة الإرهاب والانتصارات التي حققتها سورية وتمكنها من استعادة الأمن ودحر الإرهاب على معظم أراضيها والتي كان آخرها دخول الجيش السوري إلى منبج تشكل بشائر خير على المنطقة بأكملها.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم التأكيد على ضرورة تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين السوري والعراقي.

 

حضر اللقاء السفير السوري في العراق صطام الدندح.