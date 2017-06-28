الرئيس الأسد يتفقد عددا من حاملات الجنود والطائرات الروسية في قاعدة حميميم

زار الرئيس بشار الأسد أمس قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية.



وتفقد الرئيس الأسد خلال جولة في القاعدة عدداً من حاملات الجنود والطائرات الروسية برفقة القادة العسكريين الروس في القاعدة والجنرال فاليري غيراسيموف رئيس هيئة الأركان الروسية.



واطلع الرئيس الأسد على المعدات العسكرية ومختلف صنوف الأسلحة الحديثة والمتطورة التي تضمها القاعدة حيث تفقد واحدة من أحدث وأهم الطائرات في العالم وهي طائرة “سو 35” الروسية.



كما اطلع الرئيس الأسد من القادة العسكريين الروس على سلاح المدرعات الموجود في القاعدة والتقى بالأطقم العسكرية القائمة عليه.



وخلال جولته برفقة الجنرال غيراسيموف اطلع الرئيس الأسد على المعدات والأسلحة والوثائق التي وجدها العسكريون الروس في مناطق الإرهابيين وتم تجميعها في القاعدة.



ودون الرئيس الأسد بعد جولته كلمة في سجل الزوار جاء فيها “بكل سعادة وفخر أزور اليوم قاعدة حميميم العسكرية وألتقي بالمقاتلين والطيارين الأبطال القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة إلى سورية ليساهموا مع أشقائهم السوريين من أبطال الجيش العربي السوري في الدفاع عن الحق والعدل وحقوق الشعوب التي تقرها القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية وليشاركوا الشعب السوري دفاعه عن وطنه ووحدته وسيادته ومقاومته وكفاحه وقتاله ضد الإرهابيين القادمين من شتى بقاع الأرض”.



وأضاف الرئيس الأسد “لقد قدمت روسيا السلاح والذخيرة لدعم سورية في حربها ضد الإرهاب ولكن الأهم هو أنها قدمت الدماء أيضاً وهو أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان.. والشعب السوري لن ينسى وقوف أشقائه الروس إلى جانبه في هذه الحرب الوطنية.. فكل التحية لجميع المقاتلين الروس ولقيادة قاعدة حميميم وللقيادة العسكرية الروسية والتحية الأكبر للرئيس فلاديمير بوتين”.

سانا