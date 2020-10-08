الرئيس الأسد يتحدث عن مدى اهتمام سورية بالحصول على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يقف وراء دعم المجموعات المسلحة في كل من سورية وليبيا، وكذلك يقف وراء التصعيد الحاصل في إقليم ناغورنو كاراباخ، مشيراً إلى وجود مؤشرات تؤكد هذا الأمر.



وقال الرئيس الأسد في مقابلة أجراها مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “إن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصِلاته بتنظيم داعش”.



وأضاف “تركيا استخدمت هؤلاء الإرهابيين القادمين من مختلف الدول في سورية، واستخدموا المسلّحين السوريين في ليبيا، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، وبالتالي من البديهي والمحتمل جداً أنهم يستخدمون تلك الطريقة في ناغورني كاراباخ، لأنه كما قلت سابقاً فإنهم هم الطرف الذي بدأ هذا الصراع وشجعوا عليه”.



كما تطرق الأسد، خلال المقابلة إلى الحديث عن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وعن احتمال استخدام سورية له، فقال حول أهمية هذا اللقاح: “طبعاً، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير، لكن أعتقد أنه ليس متوفراً في السوق الدولية بعد، لكننا سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح متوفراً عالمياً لنحصل على اللقاحات للسوق السورية، هذا أمر مهم جداً”.



وحول اهتمام سورية بالحصول على اللقاح الروسي قال: “نعم، بالتأكيد، إنه ضرورة في هذه الأوقات”، وأضاف معلقاً حول الكمية التي يمكن أن تكون مطلوبة: “ذلك يعتمد على الكميات المتاحة، وعلينا أن نناقش الكمية التي نحتاجها مع السلطات الصحية في سورية”.



ورداً على سؤال عن رغبته الشخصية في تلقي اللقاح الروسي، قال الأسد: “طبعاً، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يتلقى اللقاح ضد هذا الفيروس الخطير”.