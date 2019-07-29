الرئيس الأسد وعائلته في أحد مطاعم دمشق

زار السوري بشار الأسد وعائلته ظهور مفاجئ للرئيس الأسد أحد المطاعم السورية (أوريغانو) في العاصمة السورية دمشق، حيث أمضت العائلة وقتا على إحدى موائد الطعام.



ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحة مطعم “أوريغانو” صورا للرئيس السوري وبجانبه السيدة أسماء الأسد، فيما ظهر نجل الرئيس السوري حافظ بشار الأسد بصورة مع مدير المطعم بسام سمعان.



وكتب مدير المطعم بسام سمعان في صفحة المطعم على الفسيبوك:



“سعدنا باختيار سيد الوطن وأسرته الكريمة مطعمنا أوريغانو ليمضوا وقتاً عائلياً على مائدة مطعمنا المتواضع، وجودهم أضفى جوا من الدفء والمحبة والسعادة، وتواضعهم وبساطتهم خففت من ارتباكنا بحضورهم غير المتوقع!”.



وأضاف: “حماك الله وسدد خطاك أنت وعائلتك الكريمة والشفاء العاجل لسيدة الياسمين، إدارة المطعم تتشكركم على هذه الزيارة اللطيفة.. كنت أفتخر بسوريتي والآن أفتخر وأعتز بأنني سوري وبعصر سيد الوطن بشار حافظ الأسد”.



ويقع المطعم الإيطالي في حي كورنيش التجارة شمال العاصمة السورية دمشق.



يذكر أن الرئيس بشار الأسد وعائلته عادة ما يزورون المواقع الشعبية في مختلف المحافظات السورية, حيث كان قد زار وعائلته مطعم اخر في حي دمشق القديمة قبل عدة أشهر, وللمفارقة أن ذاك الطعم أيضاً كان يقدم الطعام الإيطالي, مما قد يكشف عن حب الرئيس الأسد وعائلته للطعام الإيطالي.