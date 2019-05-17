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الرئيس الأسد والسيدة الأولى في حفل تخرج نجليهما زين وكريم.. شاهد!

لم تمض ساعات قليلة على الإشاعة التي تداولتها مواقع معارضة عن حالة السيدة الأولى أسماء الأسد الصحية, حتى ظهر الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته في دار الأوبرا بدمشق.

وحضر الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، حفل تخرج طلاب مدرسة سوا في دار الأوبرا في العاصمة دمشق. وتداول النشطاء صورا ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت لحظة وصول الرئيس السوري وعقيلته إلى دار الأوبرا، يوم الخميس.

وقد أثارت الصور تفاعلاً كبيراً بين الناشطين السوريين, الذين رأوا أن ظهور الرئيس الأسد وعقيلته بين المواطنين في دمشق هو أكبر دليل على حالة الثقة ومرحلة التعافي التي تعيشها البلاد.

 