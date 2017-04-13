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الرئيس الأسد لوكالة الصحافة الفرنسية AFP: ما حدث في خان شيخون مفبرك

- يمكننا أن نسمح بأي تحقيق في خان شيخون فقط عندما يكون غير منحاز..
- الولايات المتحدة ليست جادة في التوصل إلى أي حل سياسي في #سورية..
- قوتنا النارية وقدرتنا على مهاجمة الإرهابيين لم تتأثر بالضربة الأمريكية..
- ما حدث في خان شيخون مفبرك مئة بالمئة. نحن لا نمتلك ترسانة كيميائية، وحتى لو امتلكناها فإننا لن نستخدمها

المقابلة كاملة (نص وفيديو) تتابعونها على الإعلام الوطني وحسابات الرئاسة على وسائل التواصل.. اليوم 6 مساءً بتوقيت دمشق..

                                                                                                           رئاسة الجمهورية العربية السورية

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