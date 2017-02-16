وثيقة: «سي آي إيه» في عام 1986: حرب طائفية لإطاحة الأسد
انطلاقة مؤجّلة للقاء أستانة... وميدان درعا يواصل اشتعاله
«الأقصى» يعدم ويذبح العشرات من «تحرير الشام» و«الحر»
الرئيس الأسد للفريق الديني الشبابي: إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف
جاويش أوغلو: لا توافق مع موسكو حول المناطق الآمنة
الأمم المتحدة تحذر من الانهيار الوشيك لسد الطبقة في سوريا
74 قتيل ومصاب بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” في حي النازحين وكوم الرمان وتل شهاب في درعا
إصابة 6 أشخاص بينهم 3 نساء وطفلة بقذائف صاروخية على حي المنشية بدرعا
تنظيم “داعش” الإرهابي يقطع المياه مجددا بشكل كامل عن مدينة حلب
الأحد القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمناطق حلب عن القطاع /أ/
الخارجية الكازاخستانية: تأجيل اجتماع أستانا إلى يوم غد الخميس
إلقاء القبض على إرهابي من جماعة الأسير في صيدا بلبنان
مصرع 69 مقاتلا في صراعات شرعية بين السلفيين في حماة
تأخر وصول وفدي الإرهابيين والتركي تسبب بتأجيل موعد انطلاق«أستانا3»إلى الغد
أعضاء في مجلس الشعب طلبوا استجواب وزير الصحة

الرئيس الأسد للفريق الديني الشبابي: إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم الفريق الديني الشبابي المؤلف من خطباء وأئمة وداعيات من كافة المحافظات بحضور وزير الأوقاف.

وأشاد الرئيس الأسد بالعمل الذي تمكن الفريق من تحقيقه خلال عام من تأسيسه معتبرا أن هذا الفريق يعطي صورة حضارية عن الاعتدال في الدين الإسلامي وأكد أن من أهم الأشياء التي يجب أن ينهض بها الفريق إعادة صياغة المصطلحات وتصحيح المفاهيم المغلوطة بهدف نشر الدين الصحيح في مواجهة التطرف.

وشدد الرئيس الأسد على أن الحرب التي نخوضها هي حرب عقل ومن هنا تأتي أهمية أن يمتلك أعضاء الفريق أدوات الحوار واستخدام منهج التحليل والاستنتاج بغية تكريس خطاب متوازن يكون بعيدا عن السطحية في طرحه للقضايا الدينية.

وأكد الرئيس الأسد أهمية المنهجية في العمل ووضع معايير بهدف خلق حالة جماعية من الوعي لأننا لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إذا لم نفهم الحياة ولا يمكن لنا أن نطبقه بالشكل الأمثل حتى نفهم فلسفة الحياة.

بدورهم تحدث أعضاء الفريق الديني الشبابي عن حصاد عملهم وعن خطتهم للعام 2017 التي سترتكز على استراتيجية التغيير في التفكير وتغيير النمطية المتبعة في الخطاب الديني معتمدين أسلوب التحليل لا التلقين.

ونقل أعضاء الفريق من حلب فخر واعتزاز أهاليها بمقولة الرئيس الأسد إن تحرير حلب حول الزمن إلى تاريخ وكذلك نقل أعضاء الفريق من اللاذقية أجواء الارتياح الكبير لتحرير المخطوفين.

واعتبر الرئيس الأسد أن صمود أهالي حلب كان العامل الحاسم في النصر على الإرهاب بعد تضحيات الجيش العربي السوري مشيرا إلى أن حلب عانت بشكل كبير لأن المخطط لها كان كبيرا.

وأكد الرئيس الأسد أن أي خطوة تتعلق بمستقبل سورية هي بيد الشعب السوري وهو من سيقررها.

واستمع الرئيس الأسد لمداخلات الحضور وأجاب عن تساؤلاتهم حول بعض الطروحات المتعلقة بهواجس الشارع السوري.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.