الرئيس الأسد: الولايات المتحدة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم مبعوث رئيس الوزراء العراقي فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي.
ونقل الفياض للرئيس الأسد رسالة شفوية من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد فيها على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات ولا سيما في الجانبين السياسي والأمني في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة بشكل عام.
وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحرب على الإرهاب في كل من سورية والعراق فإن الولايات المتحدة وحلفاءها وعملاءها في المنطقة لم تتخل عن مخططاتها الرامية لإضعاف وتقسيم دول المنطقة عبر الاستمرار بتقديم الدعم المادي والغطاء السياسي للتنظيمات الإرهابية الأمر الذي يتطلب تكثيف وتوحيد جهود الدول التي تقف في وجه تلك المخططات وتسعى للحفاظ على وحدتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
من جانبه عبر مبعوث رئيس الوزراء العراقي عن ثقته بأن مواصلة الحرب على الإرهاب من قبل شعبي البلدين وصولا للقضاء عليه والحفاظ على وحدة وسيادة البلدين تشكل حجر أساس لعودة الاستقرار إلى المنطقة برمتها.
حضر اللقاء السفير السوري لدى العراق.
إرسال تعليق جديد