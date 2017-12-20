الرئيس الأسد: الحصار الاقتصادي والحرب الإرهابية ساهما في تفاقم الأزمة الإنسانية
اعتبر الرئيس بشار الأسد خلال استقباله أمس رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا والوفد المرافق، أن «الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، ساهم إلى جانب الحرب الإرهابية، في تفاقم الأزمة الإنسانية في سورية».
وأشار الرئيس الأسد، حسبما ذكرت «الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية»، إلى أن «الدولة السورية، بجميع مؤسساتها، مستمرة بالقيام بكل ما من شأنه تخفيف معاناة مواطنيها بسبب الجرائم والممارسات غير الإنسانية وغير الأخلاقية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر».
وتعتبر زيارة رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، هي الأولى إلى سورية، حيث استقبله أول من أمس وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ونائبه فيصل المقداد، وجرى التأكيد على الاستعداد لتطوير العلاقات مع الاتحاد، بما يساعد من التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي سببتها الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية.
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