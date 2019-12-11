الرئاسة اللبنانية تعلن عن تأجيل تسمية رئيس الحكومة

بعد أن كان من المقرر عقد المشاورات النيابية في لبنان أمس الإثنين، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة إلى 16 كانون الأول الجاري.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الرئاسة اللبنانية أصدرت بياناً أول أمس الأحد، أوضحت فيه أنه تم تأجيل المشاورات النيابية.

من جهة ثانية، أعلن المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب عزوفه عن قبول المهمة بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، قائلاً: “أُعلن انسحابي من مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد”.



ولفت الخطيب إلى أن هناك توافق على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بهذه المهمة، قائلاً: “علمن من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة السنية، تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه من سماني، وأنا له شاكر على هذه الثقة بالنسبة لي”.



من جهته، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري وجه السبت الفائت، عدداً من الرسائل إلى قادة ومسؤولين في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا تتعلق بحل الأزمة الاقتصادية وأهمها تأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية.



وكانت الرئاسة اللبنانية كشفت أيضاً، عن اتصالات هاتفية تتم بين الرئيس ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وذلك بعد التطورات الحكومية الأخيرة.



يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 من شهر تشرين الأول الفائت، تظاهرات في مختلف المناطق، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بفرص عمل، وأدت حتى الآن إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في آخر الشهر الفائت، فضلاً عن أن القطاع الصحي بات مهدداً والدولار يشهد ارتفاعاً كبيراً جراء الظروف التي يشهدها البلد وقطع الطرقات.