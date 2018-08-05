وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل
موسكو: مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف تشهد تزايداً ملحوظاً لإرهابيي “داعش”
تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش
داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل
رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا
الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»... ومصير إدلب؟
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 255 لعام 2018م
رفع العلم الوطني في مدينة نوى بريف درعا الشمالي
جولة جديدة في سوتشي: ملف اللاجئين أولوية

الرئاسة الفلسطينية: صمود الشعب الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه سيفشل كل المؤامرات لتصفية قضيته كما أفشل المحاولات السابقة الهادفة للنيل من حقوقه المشروعة تحت مسميات عدة.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها أن ما كشفته مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن حملة أطلقتها واشنطن وحلفاؤها في أوروبا لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بهدف تجريد الفلسطينيين من حقوقهم كلاجئين وانهاء حقهم فى العودة الى وطنهم المحتل يؤكد استمرار المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وضرورة التصدي لها وإفشالها بالكامل.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وإيقاف أي محاولات لتصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء عمل وكالة الأونروا التي أنشئت بقرار أممي لمتابعة أوضاع اللاجئين ولن ينتهي دورها إلا بحل هذه القضية بشكل عادل وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من تماهي البعض مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة إلى قضية إنسانية.

وكانت مجلة فورين بوليسي كشفت أمس أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمسؤول عن ملف تسوية القضية الفلسطينية جاريد كوشنر “حاول التخلص من وكالة /الأونروا/ ودعا خلال مناقشات بين مستشاري البيت الأبيض إلى عرقلة نشاطها في إطار خطط الادارة الأمريكية وحلفائها لإخراج قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين من المفاوضات مع اسرائيل” مشيرة إلى أن مشروعي قانون بهذا الخصوص يشقان طريقهما عبر الكونغرس حاليا.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.