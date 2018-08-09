الرئاسة السورية تعلن بدء علاج عقيلة الرئيس الأسد من السرطان

قالت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك"، إن السيدة الأولى أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث اكتشف مبكرا في الثدي.

ونشرت الرئاسة صورة للسيدة أسماء يرافقها الرئيس بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وأرفقتها بالقول: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا. من القلب... رئاسة الجمهورية والفريق العامل فيها يتمنون للسيدة أسماء الشفاء العاجل".

فبما كتبت السيدة الأولى على حسابها الرسمي عبر موقع "فيسبوك " أنا من هذا الشعب الذي علم العالم الصمود والقوة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات السابقة.."

أسرة موقع الجمل الأخباري نتمى الشفاء العاجل للسيدة الأولى التي لطالما أمدتنا بالأمل والقوة