الذهب ينخفض مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت رويترز أن الذهب نزل في المعاملات الفورية 3ر0 بالمئة إلى 27ر1220 دولارا للأوقية (الأونصة) فيما هبط في العقود الأمريكية الآجلة تسليم آب المقبل 4ر0 بالمئة إلى 20ر1220 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية 2ر0 بالمئة إلى 838ر94 نقطة.

وسجل المؤشر أعلى مستوى في عام عند 652ر95 خلال الجلسة الصباحية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 37ر15 دولارا للأوقية في حين انخفض البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 20ر829 دولارا للأوقية والبلاديوم 5ر0 بالمئة إلى 30ر909 دولارات للأوقية.