الذهب يسجل أفضل أداء اسبوعي له منذ 11 عاما... والغرام يقترب من 50 ألف ليرة

شهدت أسعار الذهب في السورية ارتفاعاً جديدا اليوم ، إذ ارتفع سعر الغرام بقيمة 1000 ليرة يعد أن كان قد سجل البارحة سعر 47 ألف و 500 ليرة للغرام عيار 21 قيراط. فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعها هذا الصباح ، ليبلغ سعر الغرام عيار 21 قيراط 48ألف و500 ليرة سورية، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 41ألف و 572 ليرة سورية .



و بالنسبة لسعر الأونصة الذهبية السورية فقد ارتفعت بنسبة تبلغ حوالي الـ8% لتصل إلى سعر مليون و 744 و 175 ليرة سورية ، و ذلك وفقا لسعر الأونصة عالمياً والذي بلغ 1674 دولار كأفضل مستوى للأونصة منذ 11 عام .



أما في أسعار الليرات الذهبية، فقد أصبح سعر الليرة الذهبية السورية بـ 395 ألف ليرة سورية أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد شهدت ارتفاعاً مماثلاً هي الأخرى لتصل إلى سعر 411 ألف و975 ليرة سورية و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 395 ألف ليرة سورية ،و بالنسبة لليرة الذهبية الرشادية فقد أصبح سعرها 353 ألف و 775 ليرة.



وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام بـ1800ليرة



تجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع الكبير في سعر الأونصة عالمياً سببه تجدد المخاوف من انتشار فيروس كورونا ما دعا إلى المزيد من الطلب على الذهب كونه الملاذ الآمن الوحيد في تعاملات البورصة الفورية ما جعله يسجل أفضل أداء اسبوعي له منذ11 علاماً.

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