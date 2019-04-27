الذهب يسجل أعلى سعر له منذ عام 2013

طرأ ارتفاع كبير على سعر الذهب محلياً, حيث بلغ سعر الغرام 21 قيراط 20200 ليرة سورية, وهذا السعر لم يصل إليه منذ عام 2013 حسب رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي.



جزماتي أشار أن إرتفاع الذهب جاء نتيجة لإرتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لما فوق 580 ليرة، مبيناً أن سعر الغرام 18 قيراط بلغ 17315 ليرة، والليرة الذهبية السورية 168 ألف ليرة، والأونصة السورية 730 ألف ليرة، بينما سعر الأونصة العالمي مستقر على سعر 1280 دولار.



وأشار جزماتي إلى أن حركة المبيعات تكاد تكون معدومة بينما من المفروض أن ينشط هذا السعر السوق، لافتاً إلى أنه حتى المواطنين لا يميلون لبيع مدخراتهم خوفاً من الارتفاع الزائد، منوهاً أنه لا يوجد ضوابط محددة للأسعار في هذه الفترة كون الموضوع مرتبط بالدولار الذي لم يتم معرفة أسباب ارتفاعه بهذا الشكل ومن الممكن أن ينخفض بأي لحظة وينخفض معه الذهب.



الحقيقة