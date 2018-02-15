الذهب يسجل أعلى سعر في أسبوع مع هبوط الدولار قبل بيانات أميركية

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الأربعاء 14/2/2018 مسجلة أعلى مستوى في أسبوع بدعم من تراجع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية.





وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1332.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ السادس من شباط عند 1336.86 دولار للأوقية.





وزاد المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1334.7 دولار للأوقية.





وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 89.590 بعد أن كان لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 89.378.





وساهم تراجع الدولار في مساعدة الذهب المقوم بالعملة الأميركية على الارتفاع أكثر من اثنين بالمئة من أدنى مستوى في شهر الذي بلغه عند 1306.81 دولار الأسبوع الماضي.



