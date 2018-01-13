الذهب يرتفع إلى 1328.9 دولار للأوقية
ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مع مواصلة تراجع الدولار.
وزاد سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري 0.5% إلى 1328.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:49 صباحًا بتوقيت بيروت.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط 0.5% إلى 1329.5 دولار للأوقية، بعدما تجاوزت مستوى 1327 دولارًا للمرة الأولى في أربعة أشهر.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يتتبع أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية – هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 91.82.
وتراجع الدولار خلال تعاملات الأمس بعد نشر وقائع الاجتماع الأخير للمركزي الأوروبي التي جاءت متفائلة، هذا في ظل انتظار صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم والتي ربما تعطي دلالات عن مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة.
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