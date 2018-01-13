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الذهب يرتفع إلى 1328.9 دولار للأوقية

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مع مواصلة تراجع ​الدولار​.

وزاد سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري 0.5% إلى 1328.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة 08:49 صباحًا بتوقيت بيروت.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط 0.5% إلى 1329.5 دولار للأوقية، بعدما تجاوزت مستوى 1327 دولارًا للمرة الأولى في أربعة أشهر.

وانخفض مؤشر الدولار - الذي يتتبع أداء العملة الأميركية أمام سلة من ​العملات الرئيسية​ – هامشيًا بنسبة 0.1% إلى 91.82.

و​تراجع الدولار​ خلال تعاملات الأمس بعد نشر وقائع الاجتماع الأخير للمركزي الأوروبي التي جاءت متفائلة، هذا في ظل انتظار صدور بيانات ​التضخم​ الأميركية في وقت لاحق اليوم والتي ربما تعطي دلالات عن مستقبل الفائدة في الولايات المتحدة.

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