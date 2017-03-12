الذهب يتراجع 500 ليرة إلى 18500 ليرة

سجل غرام الذهب في السوق المحلية يوم امس انخفاضاً واضحاً على خلفية الانخفاض الذي سجله سعر صرف الدولار والانخفاض الذي شهده سعر الذهب عالمياً ما افرز انخفاضاً مزدوجاً لغرام الذهب المحلي.



وبحسب نقيب الصاغة غسان جزماتي فإن غرام الذهب انخفض بمقدار 500 ليرة دفعة واحدة حيث بلغ سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً وفقاً لتسعيرة النقابة يوم أمس 18300 ليرة في حين كان يوم السبت من الاسبوع الماضي 18800 ليرة في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 15686 ليرة، كما سجلت الليرة الذهبية السورية يوم أمس سعر 154 ألف ليرة مقابل 665 ألف ليرة للأونصة الذهبية، وفي نفس السياق بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 160 الف ليرة مقابل 154 الف ليرة سورية هو سعر الليرة الانكليزية الذهبية من عيار 21 قيراطاً.‏



وبحسب جزماتي فإن الاونصة الذهبية في البورصات العالمية سجلت يوم امس سعر 1205 دولارات للأونصة الواحدة بانخفاض مقداره 30 دولاراً، ما افرز تأثيراً واسعاً على اسعار الذهب بشكل عام، لافتاً الى ان هذا الانخفاض في سعر الذهب محلياً يدفع المواطن الى مزيد من الانتظار على امل تراجع السعر اكثر مما هو عليه على عكس ارتفاع اسعار الذهب والتي تدفع المواطن للشراء حتى يتمكن من تحقيق الربح حال البيع بعد ان يكون السعر قد ارتفع الى مستوى أعلى من مستوى الشراء.‏

صحيفة الثورة