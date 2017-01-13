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الذهب يتراجع 2ر0 بالمئة ويسجل 66ر1193 دولارا للأوقية

تراجع الذهب اليوم بعد أن سجل ذروته في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار وبدء تصحيح فني لكنه ما زال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب تراجع 2ر0 بالمئة إلى 66ر1193 دولارا للأوقية بينما انخفضت عقود الذهب الأمريكية 5ر0 بالمئة إلى 80ر1193 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة تراجعت الفضة 3ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 65ر16 دولارا كما هبط البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 25ر1969 دولارا في حين نزل البلاديوم 7ر0 بالمئة إلى 58ر751 دولارا.

وكالات

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