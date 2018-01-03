الذهب يتراجع عن أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف بفعل ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر بالتزامن مع ارتفاع الدولار من مستويات منخفضة.

وذكرت رويترز “أن الذهب انخفض في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 35ر1312 دولارا للأوقية” مشيرة إلى أن المعدن النفيس صعد إلى 33ر1321 دولارا للأوقية “الأونصة” في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 أيلول الماضي.