الذهب يتراجع بنسبة 0.1%
تراجع سعر الذهب للتسليم الفوري هامشيًا مع ارتداد الدولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي.
وتراجع السعر الفوري للذهب هامشيًا 0.1% إلى 1347.69 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:27 صباحًا بتوقيت بيروت، كما انخفضت العقود الآجلة للمعدن تسليم نيسان 0.4% إلى 1352.1 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية – 0.1% إلى 89.15، في محاولة للارتداد من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 88.429 والذي سجله الخميس.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ غدًا ويستمر حتى الأربعاء، وهو سيكون الاجتماع الأخير تحت رئاسة جانيت يلين، فضلاً عن تقرير الوظائف الأميركي عن شهر كانون الثاني الجاري والذي سيصدر الجمعة.
إرسال تعليق جديد