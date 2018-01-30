الذهب يتراجع بنسبة 0.1%

تراجع ​سعر الذهب​ للتسليم الفوري هامشيًا مع ارتداد ​الدولار​ بعدما هبط لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي.





وتراجع السعر الفوري للذهب هامشيًا 0.1% إلى 1347.69 دولار للأوقية، في تمام الساعة 09:27 صباحًا بتوقيت بيروت، كما انخفضت ​العقود الآجلة​ للمعدن تسليم ​نيسان​ 0.4% إلى 1352.1 دولار للأوقية.





وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ​العملات الرئيسية​ – 0.1% إلى 89.15، في محاولة للارتداد من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات 88.429 والذي سجله الخميس.





وتترقب الأسواق هذا الأسبوع اجتماع ​الاحتياطي الفيدرالي​ الذي سيبدأ غدًا ويستمر حتى الأربعاء، وهو سيكون الاجتماع الأخير تحت رئاسة ​جانيت يلين​، فضلاً عن تقرير الوظائف الأميركي عن شهر كانون الثاني الجاري والذي سيصدر الجمعة.