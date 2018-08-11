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الذهب يتخلى عن مكاسبه مع اضطراب الأسواق بفعل تهاوي الليرة التركية

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها وسط أزمة الليرة التركية التي عززت الطلب على المعدن النفيس كاستثمار آمن لكنها أعطت في الوقت نفسه دعما للدولار الأمريكي.

وذكرت رويترز أمس أن الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 94ر1211 دولارا للأوقية حيث يتجه المعدن الأصفر لإنهاء الاسبوع بلا تغير يذكر بعد انخفاضات لأربعة أسابيع متتالية.

كما تراجعت العقود الأمريكية للذهب 1ر0 بالمئة إلى 00ر1219 دولارا للأوقية.


ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 9ر0 بالمئة إلى 27ر15 دولارا للأوقية بينما انخفض البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 50ر828 دولارا بينما ارتفع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 80ر907 دولارات للأوقية.

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