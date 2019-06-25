الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 6 أعوام مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ما دفع المستثمرين لشراء الذهب ملاذا آمنا.



وارتفعت عقود الذهب الفورية بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.4% إلى 1424.25 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من التداولات لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013 فيما قفزت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.7% إلى 1427.50 دولار للأونصة.



وقال كبير خبراء استراتيجية السوق في شركة "سي إم سي ماركتس" للاستشارات مايكل مكارثي، إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيئ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.



المصدر: "رويترز"