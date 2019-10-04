"الذهب الأبيض" ينتعش في سورية

توقع مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة السورية عبد المعين قضماني أن كميات الإنتاج من الذهب الأبيض “القطن” 126872 طناً بمعدل 3935 كغ في الهكتار، موضحاً أن أعلى معدل هو في الحسكة 4300 كغ في الهكتار.



ويعود اليوم عرس “الذهب الأبيض” إلى حلب الشهباء التي استمرت في الاحتفال به على مدى نصف قرن، حتى توقف في عام 2012.





وأشار قضماني إلى أن عمليات قطاف المحصول بدأت في نهاية الشهر الماضي وتم حتى مساء أمس قطاف 1500 طن في الحسكة و2600 طن في الرقة و2700 طن في دير الزور و83 طناً في حلب و10 أطنان في الغاب.





وأكد قضماني أن الوضع العام جيد والإصابات الحشرية دون العتبة الاقتصادية وخصوصاً ديدان اللوز، موضحاً أن أهم ما يميز المحصول هو استخدام الأعداء الحيوية لمكافحة آفات القطن وهذه الأعداء الحيوية منتجة في مخابر المكافحة التابعة للوزارة وتم توزيعها مجانا على الفلاحين.