الذهاب إلى طبيب الأسنان حالياً فوق قدرة المواطن

يبدو أن الذهاب إلى طبيب الأسنان أصبح لدى المواطن هماً كبيراً في ظل الأسعار التي يضعها الكثير من الأطباء تصل أحياناً إلى أرقام غير منطقية ولاسيما فيما يتعلق بالأعمال التجميلية للأسنان والتي تصل في كثير من الأحيان إلى 500 ألف ليرة حسب بعض الأطباء.

وأكد مواطنون أن الكثير من الأطباء لا يتقيدون بالتسعيرة الموضوعة من وزارة الصحة والحجة في ذلك أنها لا تغطي حتى المواد الأولية التي يستخدمها الطبيب، مضيفين إن بعض الأطباء تصل فواتيرهم لقلع الضرس بعمل جراحي إلى 20 ألف ليرة على حين التسعيرة لا تتجاوز 3 آلاف.

وقال أحد المواطنين إنه دفع نحو 60 ألف ليرة لقلع ضرسين بحجة أن الطبيب أجرى له عملية جراحية ومن ثم فإنها مكلفة مشيراً إلى أن لديه ولدين يعانيان من وجع في أضراسهما لكن ليس لديه القدرة على معالجتهما نتيجة التسعيرة التي يضعها أطباء الأسنان.

وأكد مواطن آخر أن أحد الأطباء ركب له تيجاناً باعتبار أن أضراسه لم تعد صالحة للاستخدام بأسعار تجاوزت 500 ألف ليرة إلا أن الطبيب الذي ذهب إليه يعد من الأطباء ذوي الأسعار الرخيصة في هذا المجال.

واعتبر مواطن آخر أن أطباء الأسنان دائماً يتذرعون بغلاء المواد وهم يريدون أن يعوضوا ذلك بأسعارهم المرتفعة وغير المقبولة على المواطنين وكأن المواطن هو حصالة لكل من يعاني من غلاء المواد الأولية أو المستوردة مشيراً إلى أن هناك الكثير من الناس لا يستطيعون الذهاب إلى طبيب الأسنان نتيجة الغلاء وعدم قدرتهم على تحمل التكاليف.

وأشار مواطن آخر إلى أن بعض الأطباء يستخدمون مواد كالحشوة غير الجيدة ما يدفع المريض إلى مراجعة الطبيب أكثر من مرة للعلاج موضحاً أن الطبيب يتحجج دائماً أن المواد التي تأتي إلى داخل البلاد غير جيدة وهو ليس له دخل في ذلك.

من جهته أكد نائب نقيب أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب صفوان قربي أن بعض الأطباء في مناطق راقية كأبو رمانة والمالكي وغيرهما من هذه المناطق يأخذون أجوراً مرتفعة كثيراً معتبرا أن هؤلاء يخالفون التسعيرة النظامية الصادرة عن وزارة الصحة.

و قال قربي: إن الأطباء الذين يخالفون التسعيرة هم قلة ولا يمكن تعميمها على جميع الأطباء البالغ عددهم 10 آلاف طبيب مشيراً إلى غلاء المواد الأولية ولاسيما أنها مستوردة ومن ثم فإن هناك خللاً ما بين أسعار المواد والتسعيرة التي تصدرها وزارة الصحة.

وبيّن قربي أنه من حق المواطن أن يسأل عن التسعيرة في أي عيادة يدخلها مضيفاً: إن الذي يرغب أن يذهب إلى المالكي أو أبو رمانة فعليه أن يتحمل أعباء التكاليف الذي سيدفعها إلى الأطباء الذين يفرضون أجوراً مرتفعة.

وأضاف قربي: من المعروف أن الأعمال التجميلية غالية ولاسيما ما يسمى «الابتسامة الهوليوودية» وهي تصل في بعض الأحيان إلى فوق 300 ألف ليرة ومن ثم فإن من يقوم بهذا العمل هم من الطبقة المقتدرة على ذلك على حين أن المواطن البسيط ليس لديه القدرة على مثل هذا العمل التجميلي ومن ثم فإن المواد الداخلة في هذا العمل مكلفة جداً ومن هذا المنطلق فإن بعض الأطباء يفرضون مثل هذه الأجور.

وأكد قربي أن النقابة تعالج كل مخالفة ترد إليها ولاسيما فيما يتعلق بمخالفة التسعيرة باعتبار أن النقابة تعمل على تحقيق التوازن بين المواطن وطبيب الأسنان.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن