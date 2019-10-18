الديدان عند الاطفال.. الأسباب والعلاج

دائماً ما يشكو الأطفال من آلام البطن، ومن المحتمل أن يكون مرض الديدان أحد أسباب الألم الذي يشعر به الأطفال خصوصاً بعد بداية فصل الصيف و خروج الأطفال إلى الأماكن العامة للّعب .

 فمرض ديدان البطن هو من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال و البالغين ، و يحدث هذا نتيجة ممارسة بعض العادات السيئة كقضم الأظافر أو وضع الأصابع في الفم و مصها . 


أعراض مرض الديدان التي تظهر على الطفل : 


1- من الممكن مشاهدتك لديدان شريطية في براز طفلك سواء عند دخوله الحمام أو تغيير حفاضته. 

2- شعور الطفل بالحكة الشرجية و النمنمة خصوصاً وقت الليل 
3- حدوث آلام شديدة في البطن. 
4- إصابة الطفل بفقر الدم. 
5- قص وزن طفلك بإستمرار بدون مبرر واضح 
6- شعور الطفل بدوخة 
7- عسر الهضم 
8- قلة النوم 
9- سيلان لعاب الأطفال و جفاف شفتيه خصوصاً بالنهار
 10- قد يشعر بألم في صدره و حدوث صرير في أسنانه. 
11- ملاحظة إضطرابات نفسية على طفلك مثل الخوف ليلاً أو إرتفاع درجة حرارته عن الطبيعي . 


 كيف تنتقل الديدان إلى جسم الإنسان؟ 


عن طريق الغذاء أو الماء الملوث أو عن طريق الذباب النقال، أو عن طريق الأنف و الجلد ، قلة النظافة و التعرض للمناطق المعروف بوجود طفيلليات بها ، ضعف جهاز المناعة ، تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً . هناك العديد من الطرق للوقاية والعلاج من الديدان: 


• أخذ الأطفال لأوقية من زيت الزيتون و أوقية من عصير الليمون و أوقية من السر أو العسل وتُخلط جميعها جيداً و يأخذها طفلك ثلاثة ملاعق صغيرة متفرقة خلال النهار يومياً . 


• تطهير و تنظيف المنزل بالكامل . 


• يجب على العائلة كلها بما فيهم الشخص المصاب بغسل الأيدي جيداً بالماء الدافئ و الصابون دائماً و خاصة قبل تناول الطعام . 


• عدم قضم الأظافر عن طرق الفم و تنظيفها بإستمرار . 


• عدم حك منطقة الشرج . 


• إستخدام نبات البابايا في العلاج من الديدان ، فهي تحظى بشهرة واسعة في العلاج من الديدان المعوية لإحتوائها على مادة Caricin الطاردة للديدان المعوية من الجسم . 


• المواظبة على الإستحمام بإستمرار وتغيير الملابس الداخلية كل صباح يومياً . 


• تجنب هز الفراش لمنع إنتشار بيض الديدان في الهواء .


 • تنظيف شامل لكل الأسطح التي قد تكون ملوثة بالديدان مثل : ألعاب الأطفال ، الأرضيات و مقاعد المراحيض . 


• إستخدام الماء الساخن لغسل المناشف ، الملابس و المفارش مع التجفيف عند درجة حرارة عالية لقتل الطفيليات العالقة بها .