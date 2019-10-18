الديدان عند الاطفال.. الأسباب والعلاج
دائماً ما يشكو الأطفال من آلام البطن، ومن المحتمل أن يكون مرض الديدان أحد أسباب الألم الذي يشعر به الأطفال خصوصاً بعد بداية فصل الصيف و خروج الأطفال إلى الأماكن العامة للّعب .
فمرض ديدان البطن هو من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال و البالغين ، و يحدث هذا نتيجة ممارسة بعض العادات السيئة كقضم الأظافر أو وضع الأصابع في الفم و مصها .
أعراض مرض الديدان التي تظهر على الطفل :
1- من الممكن مشاهدتك لديدان شريطية في براز طفلك سواء عند دخوله الحمام أو تغيير حفاضته.
2- شعور الطفل بالحكة الشرجية و النمنمة خصوصاً وقت الليل
3- حدوث آلام شديدة في البطن.
4- إصابة الطفل بفقر الدم.
5- قص وزن طفلك بإستمرار بدون مبرر واضح
6- شعور الطفل بدوخة
7- عسر الهضم
8- قلة النوم
9- سيلان لعاب الأطفال و جفاف شفتيه خصوصاً بالنهار
10- قد يشعر بألم في صدره و حدوث صرير في أسنانه.
11- ملاحظة إضطرابات نفسية على طفلك مثل الخوف ليلاً أو إرتفاع درجة حرارته عن الطبيعي .
كيف تنتقل الديدان إلى جسم الإنسان؟
عن طريق الغذاء أو الماء الملوث أو عن طريق الذباب النقال، أو عن طريق الأنف و الجلد ، قلة النظافة و التعرض للمناطق المعروف بوجود طفيلليات بها ، ضعف جهاز المناعة ، تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً . هناك العديد من الطرق للوقاية والعلاج من الديدان:
• أخذ الأطفال لأوقية من زيت الزيتون و أوقية من عصير الليمون و أوقية من السر أو العسل وتُخلط جميعها جيداً و يأخذها طفلك ثلاثة ملاعق صغيرة متفرقة خلال النهار يومياً .
• تطهير و تنظيف المنزل بالكامل .
• يجب على العائلة كلها بما فيهم الشخص المصاب بغسل الأيدي جيداً بالماء الدافئ و الصابون دائماً و خاصة قبل تناول الطعام .
• عدم قضم الأظافر عن طرق الفم و تنظيفها بإستمرار .
• عدم حك منطقة الشرج .
• إستخدام نبات البابايا في العلاج من الديدان ، فهي تحظى بشهرة واسعة في العلاج من الديدان المعوية لإحتوائها على مادة Caricin الطاردة للديدان المعوية من الجسم .
• المواظبة على الإستحمام بإستمرار وتغيير الملابس الداخلية كل صباح يومياً .
• تجنب هز الفراش لمنع إنتشار بيض الديدان في الهواء .
• تنظيف شامل لكل الأسطح التي قد تكون ملوثة بالديدان مثل : ألعاب الأطفال ، الأرضيات و مقاعد المراحيض .
• إستخدام الماء الساخن لغسل المناشف ، الملابس و المفارش مع التجفيف عند درجة حرارة عالية لقتل الطفيليات العالقة بها .