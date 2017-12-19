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الدوما يناقش التصديق على اتفاق إقامة قاعدة بحرية في طرطوس الخميس المقبل

 

يعتزم مجلس النواب الروسي (الدوما) النظر في التصديق على اتفاق توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بسوريا، في الجلسة العامة التي يعقدها يوم الخميس 21 ديسمبر / كانون الأول الجاري.


وورد في قاعدة بيانات مجلس الدوما المنشورة على موقعه الإلكتروني، أنه تم "تضمين مشروع التصديق على القانون الاتحادي المحدد لمشروع توسيع القاعدة البحرية الروسية في طرطوس بسوريا في جلسة مجلس الدوما في 21 ديسمبر 2017 ".

ويستفاد من مشروع مقرر مجلس الدوما، الذي يحدد جدول أعمال الجلسات العامة، أن نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاى بانكوف، سيحضر هذه الجلسة لشرح أهمية هذه القاعدة من وجهة النظر العسكرية والجيوسياسية، وللإجابة عن استفسارات النواب والرد على أسئلتهم بشأنها.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر في وقت سابق من الشهر الجاري، بالبدء بسحب الوحدات العسكرية الروسية من سوريا بعدما تمكنت من إنجاز مهمتها في القضاء على الإرهاب وتحقيق النصر على الإرهابيين هناك.

وستحتفظ روسيا بقاعدتين عسكريتين لها في سوريا، القاعدة الجوية في مطار حميميم، والقاعدة البحرية في طرطوس التي كانت حتى وقت قريب مجرد ورشة لخدمة وإصلاح القطع البحرية الروسية على شاطئ المتوسط.

المصدر: تاس

 

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