الدولة تقطع الكهرباء عن ريف درعا الغربي.. و السبب ؟

قطعت الدولة السورية الخدمات الأساسية، المياه والكهرباء، عن المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات المتشددة في ريف درعا الغربي.

وبحسب تنسيقيات المسلحين، فإن القطع يأتي بعد مطالبة الدولة لـ “المجالس المحلية” في المنطقة بدفع وجباية فواتير بقيمة تصل لـ 80 مليون ليرة.



وأضافت التنسيقيات أن أغلب “المجالس المحلية”، باستثناء مجلس داعل، رفض طلب الدولة، معتبراً إياه “تطبيعاً” قد يصل لحد “المصالحة”، وهو ما ترفضه هذه المجالس.

وذكرت مصادر إعلامية “معارضة” أن الدولة فتحت الكهرباء لمدينة داعل كفترة تجريبية لمدة خمسة أيام، بشرط وجود كفيل يكفل جباية “المجلس المحلي” للأموال من الأهالي، وأضافت أن متعهداً للعقارات كان الكفيل لجباية الأموال.

وتم تشغيل الكهرباء في المدينة عن طريق خط 20 بشكل منعزل عن بقية المناطق، فيما رفض عدد من الأهالي في بلدة تل شهاب والقرى المحيطة حولها دفع أي مبلغ، وكذلك لم تجمع مدينة طفس أي مبلغ، لتقوم الدولة بقطع الكهرباء مجدداً

وكانت الدولة السورية تمد المنطقة بالكهرباء من دون مقابل، وقامت التنظيمات المتشددة مرتين بالاعتداء على خط كهرباء الـ 66 الذي تتغذى منه المنطقة.

وكانت محطة الشيخ مسكين خرجت عن الخدمة وانقطع خط 66، فعمدت الدولة لتزويد محطة الأشعري عن طريق خط 20 بالكهرباء، بمعدل يومين لضخ المياه ويومين آخرين للمنازل السكنية، ليقوم عناصر هذه التنظيمات المتشددة بالاعتداء على هذا الخط.



تلفزيون الخبر