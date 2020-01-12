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الدولة السورية تفتتح 3 معابر إنسانية في إدلب لتأمين خروج المدنيين إلى مناطق سيطرتها

في ظل تشديد الدولة السورية على إصرارها لاستعادة كافة أراضيها، ومع استمرار المجموعات المسلحة وعلى رأسها “جبهة النصرة” في محافظة إدلب بخروقاتها للاتفاقات التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا، بدأت الدولة السورية بتجهيز 3 معابر إنسانية جديدة لتأمين خروج المدنيين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في المنطقة.


وأكدت إذاعة “شام إف إم” أنه اعتباراً من يوم غد الأحد، سيتم بدء خروج المدنيين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية.


وأضافت الإذاعة أن: الممرات توزعت على الشكل التالي مدينة الهبيط جنوب ادلب – أبو الظهور شرق ادلب -الحاضر ريف حلب الجنوبي.


وتعمد “جبهة النصرة” والمجموعات المسلحة المتحالفة معها والموجودة في إدلب باستمرار إلى استهداف المعابر بالرصاص الحي أو الاعتداء على المدنيين بالضرب لمنعهم من الخروج من مناطق سيطرتها .


وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام معارضة أن “النصرة” اعتقلت في إدلب العديد من الشبان المتوجهين إلى المعابر الإنسانية التي افتتحتها الدولة السورية مؤخراً.