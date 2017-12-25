الدولار “الأسود” يتجاوز الحوالات بـ6 بالمئة

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء مع أول أيام عطلة عيد الميلاد، متجاوزاً مستوى 460 ليرة في دمشق وحلب ومحافظات أخرى أي إن الأسعار أصبحت تزيد بنحو 6 بالمئة على سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية وهو 434 ليرة.