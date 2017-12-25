الدولار “الأسود” يتجاوز الحوالات بـ6 بالمئة
ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار أمام الليرة بالسوق السوداء مع أول أيام عطلة عيد الميلاد، متجاوزاً مستوى 460 ليرة في دمشق وحلب ومحافظات أخرى أي إن الأسعار أصبحت تزيد بنحو 6 بالمئة على سعر الصرف الرسمي للحوالات الخارجية وهو 434 ليرة.
وأكد مدير شركة صرافة عن ضعف الحركة بالسوق الموازية، مستغرباً من ارتفاع الدولار لحدود 460 ليرة بلا مسبب اقتصادي في ظل عدم وجود أي طلب تجاري كبير كما حدث بداية الأسبوع الماضي.
و رأى المدير أن الأسعار تتغير فقط عبر الشاشات ما يفيد كبار التجار والمضاربين.
المصدر:الوطن
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