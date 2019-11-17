الدولار ينخفض أمام الليرة السورية خلال ساعات الصباح الأولى

تراجع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية اليوم الأحد 17/11/2019 بعد أن تخطى أمس السبت حاجز الـ720 ليرة سورية.

حيث سجل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء خلال الساعات الأولى لصباح اليوم 703 للشراء مقابل 705 ليرة سورية للمبيع وفق ما أوردت صفحة “الأسهم السورية” المختصة بأسعار العملات.



وفاجأ سعر الدولار اليوم الجميع كونه شهد ارتفاعاً جنونياً أمس فوصل سعر الشراء إلى 720 والمبيع 723 ليرة سورية، لينخفض اليوم بفارق 15 ليرة تقريباً.



من جهة أخرى، أوردت صحيفة “الوطن” نقلاً عن تجار مطلعين على أمور مبادرة القطاع الخاص، فإن المصرف المركزي بصدد إعلان تعليماته الجديدة قريباً ومن المتوقع أن يكون اليوم، وهو ما يعوّل عليه حالياً لجهة تخفيف الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد أن ارتفع سعر صرفه فوق مستوى 700 ليرة للمرة الأولى، وبعد أن كانت تصريحات بعض القائمين على المبادرة وقت إطلاقها تستهدف مستوى 500 ليرة للدولار.



حيث بدأ رجال أعمال سوريين بضخ ملايين الدولارات في مصرف سورية المركزي، نهاية شهر أيلول الفائت، ضمن مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية.



بالتزامن مع ذلك، ارتفع سعر غرام الذهب 300 ليرة حسب تسعيرة الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق مقارنة مع سعره يوم الخميس حيث وصل إلى 28200 للعيار 21.



وبلغ سعر الذهب ليوم الأحد 17/11/2019 :



عيار 21 : مبيع : 28500 ليرة – شراء : 28300 ليرة



عيار 18 : مبيع : 24430 ليرة – شراء : 24230 ليرة