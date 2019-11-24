الدولار يلهب أسعار المواد في الحسكة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة إغناطيوس كسبو أن أسعار بعض المواد في أسواق المحافظة شهدت ارتفاعاً نتيجة لتذبذب أسعار الصرف أمام القطع الأجنبي، الذي تأكد بارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ وغير مسبوق عن السابق اليوم، إضافة إلى انقطاع بعض الطرقات الرئيسة التي تربط مركز المحافظة بالداخل بفعل الأحداث الراهنة الأخيرة التي تشهدها المنطقة، نتيجة للعدوان التركي على المناطق الحدودية والقرى التابعة لها.



مبيناً أن تفاوت الأسعار وارتفاع معدلاتها بالنسبة للمواد الاستهلاكية الجافة كله مرتبط بارتفاع وهبوط سعر صرف الدولار الذي يتحكم فيه التجار، مضيفاً: شهدت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعاً في أسعارها حيث سعر كيلو الفروج بين 850- 975 ليرة سورية، أما اللحوم الحمراء والبيض والخضر والفاكهة فارتفاع أسعارها طفيف ومقبول وارتفاعاته عادية بشكل عام.



وأكد إغناطيوس أن المواد المذكورة محافظة على أسعارها وجميعها متوافر في السوق ولا يوجد انقطاع أو غياب لأي مادة منها، حيث يتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء بين 4500 – 5000 ليرة سورية.



وأوضح كسبو أن مستوى رغيف الخبز في أفران الحسكة الحكومية مستقر وضعه من حيث الوفر والكمية، وإن كان دون مستوى المواصفات القياسية من حيث الجودة والنوعية أحياناً.



بدوره بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية عماد الدرعان أن الدائرة سيّرت خلال شهر تشرين الأول الماضي 49 دورية، وقامت بتنظيم 9 ضبوط تموينية منها 5 ضبوط مباشرة، و4 ضبوط عيّنات وهي تخص عمل المخابز من حيث عدم الإبلاغ عن المركز، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات القياسية وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد من العيّنات الغذائية.



وأضاف الدرعان: إن من بين الصعوبات التي تعاني منها بدائرة حماية المستهلك عدم وجود آليات خاصة بالعمل.





دحام السلطان