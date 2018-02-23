الدولار يتراجع بنسبة 0.1%
انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال التعاملات في أعقاب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي هدّأ مخاوف الأسواق بشأن وتيرة رفع الفائدة.
وأشارت فاعليات اجتماع الشهر الماضي إلى أن غالبية أعضاء الفيدرالي يرون استمرار وتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة رغم إشارات على ارتفاع معدل التضخم.
كانت أسواق الأسهم الأميركية قد تعرضت لمبيعات مكثفة واتجه الدولار نحو الارتفاع في وقت سابق هذا الشهر بعد بيانات أظهرت نموا قويا في الأجور، ما يلمح إلى صعود التضخم، وعليه، تكهن المستثمرون بزيادة وتيرة رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.
وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 89.5 نقطة بعد مكاسب بحوالي 0.2% في وقت سابق اليوم.
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