الدولار يتراجع بنسبة 0.1%

انخفض ​الدولار​ مقابل أغلب ​العملات الرئيسية​ خلال التعاملات في أعقاب صدور محضر اجتماع ​الاحتياطي الفيدرالي​ الذي هدّأ مخاوف الأسواق بشأن وتيرة رفع الفائدة.

كانت أسواق الأسهم الأميركية قد تعرضت لمبيعات مكثفة واتجه الدولار نحو الارتفاع في وقت سابق هذا الشهر بعد بيانات أظهرت نموا قويا في ​الأجور​، ما يلمح إلى صعود التضخم، وعليه، تكهن المستثمرون بزيادة وتيرة رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.