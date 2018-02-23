تحالف واشنطن يقر بقتله أكثر من 841 مدنيا في سورية والعراق
النظام التركي يواصل عدوانه على منطقة عفرين ويدمر رتل سيارات مدنية وآليات محملة بالمساعدات
المركز الروسي للمصالحة: إطلاق 83 قذيفة من الغوطة الشرقية على المناطق السكنية في دمشق
الخارجية: فرنسا غارقة في دم الشعب السوري وغير مؤهلة للعب أي دور بالسلام
مندوب روسيا يحذر من عملية تنسيق لنشر الأكاذيب حول ما يجري في الغوطة الشرقية
الجعفري يرد على مشروع القرار الذي تقدمت به الكويت والسويد إلى مجلس الأمن بشأن سورية
أهالي عفرين يرحبون بانخراط القوات الشعبية في مواجهة عدوان النظام التركي
صراع أممي على الغوطة.. وأنباء عن وساطة مصرية
ساعة الصفر لمعركة الغوطة تقترب و«النشابية» قد تكون باكورتها
الخارجية الروسية: واشنطن تلجأ للتخويف والابتزاز .. ويجري العمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية
معركة الحسم في وادي الفرات
روسيا تحاول احتواء الضغط الغربي بشأن «الغوطة»
في انتظار «الغوطة الشرقية»: دمشق تواجه كابوساً دموياً
العلم السوري في عفرين: صفحةٌ جديدةٌ في مستقبل الشمال
مجزرة جديدة يرتكبها (التحالف الدولي) في دير الزور

الدولار يتراجع بنسبة 0.1%

 

انخفض ​الدولار​ مقابل أغلب ​العملات الرئيسية​ خلال التعاملات في أعقاب صدور محضر اجتماع ​الاحتياطي الفيدرالي​ الذي هدّأ مخاوف الأسواق بشأن وتيرة رفع الفائدة.

وأشارت فاعليات اجتماع الشهر الماضي إلى أن غالبية أعضاء الفيدرالي يرون استمرار وتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة رغم إشارات على ارتفاع معدل ​التضخم​.

كانت أسواق الأسهم الأميركية قد تعرضت لمبيعات مكثفة واتجه الدولار نحو الارتفاع في وقت سابق هذا الشهر بعد بيانات أظهرت نموا قويا في ​الأجور​، ما يلمح إلى صعود التضخم، وعليه، تكهن المستثمرون بزيادة وتيرة رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 89.5 نقطة بعد مكاسب بحوالي 0.2% في وقت سابق اليوم.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.