الدولار يتجه للانخفاض في السوق السوداء

تستعد اليوم شركات الصرافة في سورية، لبدء بيع الدولار في خطوة لضبط سعره في السوق السوداء.



ووفق ما أورد موقع “الاقتصاد اليوم”، بين صاحب إحدى الشركات أن الـدولار سيتم تسعيره من أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة والمصرف المركزي بحيث يكون مدروس وواقعي مع وضع هدف معين وهو السعي نحو تخفيضه.



وجاء ذلك بعد اجتماع بين شركات الصرافة والمصرف المركزي، حيث أكد صاحب إحدى شركات الصرافة، أن الدولار الذي سيتم بيعه هو من حساب قطاع الأعمال السوري في المصرف التجاري، الذي تم إنشاءه للوقوف بجانب الليرة السورية من قبل اتحادات غرف التجارة والصناعة، وسيتم التركيز على الصناعيين والتجار في بيع الدولار كونهم الطبقة الاكبر التي تحتاج للدولار في عملياتهم التجارية.



وأكد أن سعر الصرف للدولار سيتجه إلى الانخفاض دون أدنى شك نتيجة هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه في كل يوم ستصدر تسعيرة معينة لدولار السوداء.



وكانت غرفة تجارة دمشق أعلنت الخميس الفائت عن وضع خطة عمل للوقوف إلى جانب الليرة السورية، وتخفيض سعر صرف الدولار أمام الليرة وإرجاعه للمستوى الذي كان عليه في بداية العام الحالي.



وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قد أكدت أن الشح في الـدولار ليس في سورية فقط بل طال أيضاً كافة دول الجوار، فيما أرجع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس سبب التغيرات الأخيرة في سعر الصرف مقابل الليرة السورية، إلى المضاربات والأيادي الخارجية التي اعترفت بها أمريكا على لسان مسؤوليها.



يذكر أن مصرف سورية المركزي يثبت سعر الصرف عند 434 ليرة للشراء، مقابل 438 ليرة للمبيع، فيما يشهد سعر الصرف في السوق السوداء اختلاف كبير بين ما يتم تداوله في السوق، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.