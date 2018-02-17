تركيا تضرب عفرين بالغازات السامة
لافروف: القوات الأميركية تتواجد في سورية بشكل غير قانوني
السيد نصر الله: المنطقة كلها أصبحت في قلب معركة النفط والغاز
العثور على مقبرة جماعية تضم جثامين 34 شهيداً أعدمهم إرهابيو داعش
«مشيئة الدولة» تحمي عفرين وأهلها ..وتيلرسون في أنقرة... بلا مترجمين
تضارب في المعلومات حول اتفاق دمشق والقوات الكردية حول عفرين
وحدات الجيش تضبط شبكة أنفاق من مخلفات تنظيم "داعش" بريف دير الزور
الدفاعات الجوية تصدّ طائرات استطلاع إسرائيلية
مساعدات دخلت «النشابية» في الغوطة الشرقية.. وتحشيدات متقابلة في دير الزور
الغرب يُقيِّد معارك الغوطة الشرقية وواشنطن تنسق مع ممثلي التمرد على الدولة السورية
الجعفري: بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي أساس لأي مسار سياسي
ما بعد إسقاط الـ«اف ١٦»: سيناريو مستقبلي محتمل
العدوان التركي يتواصل على عفرين… إصابة مدنيين اثنين وخسائر كبيرة في القطاع الزراعي
دمشق ترفض التدخل الأممي في «اللجنة الدستورية»
سوريون يواجهون فجائع الحرب... بمزيد من الموت

الدولار يتجه لأسوأ اسبوع له خلال الـ 9 أشهر الماضية

 

يتجه الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر، رغم ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أعوام.

ويعزو الخبراء تذبذب الدولار لعوامل مختلفة من بينها المخاوف من أن واشنطن قد تتبع استراتيجية خفض الدولار بهدف تحفيز صادراتها، إلى جانب تآكل عائد العملة في وقت تقلص فيه بعض الدول التيسير النقدي.

وبينما، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية دون مستوى 2.9 بالمئة يومالجمعة، ارتفع الدولار ليربح مؤشره 0.3 بالمئة، وانخفض اليورو دون 1.25 دولار من أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات أجنبية، لتسجيل انخفاض 1.8 بالمئة في أسبوع، ما يعد أكبر انخفاض له منذ أيار 2017.

المصدر: “رويترز”

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.